Le déversement de Keystone suscite un examen minutieux du permis permettant d'accélérer le fonctionnement du pipeline.

Par Rod Nickel et Nia Williams

WINNIPEG/CALGARY (Reuters) - Le plus grand déversement de pétrole en 12 ans d'histoire de l'oléoduc Keystone de TC Energy Corp, découvert mercredi dernier, soulève des questions sur la permission spéciale qu'il a reçue il y a cinq ans pour fonctionner à une pression plus élevée, ce qui le rend unique parmi les oléoducs américains.

Keystone est responsable de trois déversements d'au moins plusieurs milliers de barils au cours des cinq dernières années, tous survenus depuis que Keystone a été autorisé à faire fonctionner la ligne à des taux plus élevés pour transporter plus de pétrole. Le déversement de 14 000 barils survenu cette semaine au Kansas ne manquera pas de susciter des alarmes quant au développement futur des pipelines, car les régulateurs américains avaient déjà renforcé leur surveillance de la construction des pipelines en raison des précédents déversements de Keystone en 2017 et 2019.

Ces trois déversements figurent parmi les 20 plus grands accidents de brut aux États-Unis depuis 2010.

Keystone, qui a ouvert en 2010, transporte plus de 600 000 barils de pétrole brut canadien vers les États-Unis, desservant les raffineurs du Midwest et du golfe américain, ainsi que les exportateurs hors du golfe. Après des décennies de dépendance au pétrole du Moyen-Orient, la plupart des importations américaines proviennent désormais du Canada.

L'oléoduc a subi peu d'incidents au cours de ses premières années, mais depuis 2017, le nombre de déversements a augmenté après que TC Energy a reçu un permis spécial de l'Administration américaine de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA) pour fonctionner à un niveau de contrainte plus élevé que les autres lignes.

Bill Caram, directeur exécutif de l'organisme de surveillance à but non lucratif Pipeline Safety Trust, se demande si ce permis n'est pas à l'origine de la série d'incidents graves qui ont suivi.

"Même en normalisant pour les incidents par kilomètre et pour les barils déversés par débit, nous voyons toujours plus de défaillances ici que la norme de l'industrie", a déclaré Caram.

TC Energy n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

TC Energy a proposé une deuxième ligne connue sous le nom de Keystone XL en 2008, mais après 13 ans d'opposition locale et environnementale et de batailles réglementaires pour la faire construire, le président Joe Biden a annulé son permis après son entrée en fonction en janvier 2021.

UNE HISTOIRE D'ACCIDENTS

L'historique des accidents de Keystone est similaire à celui des autres pipelines de pétrole brut depuis 2010, mais la gravité des déversements s'est aggravée ces dernières années, selon un rapport de 2021 du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis.

Après le déversement de 2019, le GAO a commandé un rapport sur les problèmes de la ligne, ce qui a amené les régulateurs des pipelines à examiner plus attentivement le processus de construction.

Le rapport du GAO a noté que la PHMSA a permis à TC Energy de commencer à exploiter la ligne à 80 % de ce que l'on appelle la limite d'élasticité minimale spécifiée - le point auquel les tuyaux en acier commenceront à se déformer. Aucune autre ligne de brut américaine ne peut fonctionner à plus de 72 % de ce niveau.

"Je pense que le permis spécial va faire l'objet d'un examen approfondi", a déclaré Jane Kleeb, fondatrice de Bold Alliance, un groupe de défense qui a combattu Keystone XL. "Cette pression élevée entraîne une plus grande usure".

Dans une lettre datée du 2021 juin, répondant au rapport du GAO, Leslie Kass, vice-présidente exécutive de TC, a déclaré que les 51 conditions imposées par la PHMSA à TC "compensent tout risque potentiel" associé à l'exploitation de Keystone à un niveau de stress plus élevé, et le rapport du GAO note que plusieurs consultants en sécurité ont fait des évaluations similaires.

La PHMSA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'exploitation à des taux plus élevés vaut la peine d'être étudiée au même titre que les éventuelles erreurs de l'opérateur ou les défaillances matérielles, a déclaré Dennis McConaghy, qui a pris sa retraite de TC Energy en tant que vice-président exécutif du développement de l'entreprise en 2014, lorsqu'elle était connue sous le nom de TransCanada.

John Stoody, vice-président des relations gouvernementales à la Liquid Energy Pipeline Association, a déclaré que les permis spéciaux s'accompagnent de nombreuses conditions d'exploitation différentes. Les ingénieurs examinent des facteurs comme l'épaisseur de la paroi du pipeline et la qualité de l'acier pour déterminer ce que le système peut supporter, et doivent obtenir l'approbation de la PHMSA.

"L'industrie se plaint de la lenteur du processus de délivrance des permis spéciaux. C'est un processus extrêmement rigoureux que la PHMSA applique", a-t-il déclaré.

Les trois plus grosses fuites de Keystone se sont produites pendant l'automne ou l'hiver, mais Najmedin Meshkati, professeur d'ingénierie civile et environnementale à l'Université de Californie du Sud, a déclaré que rien ne suggère que le temps froid augmente la probabilité de fuites de pipelines.

En raison de l'opposition des activistes à la construction de nouveaux oléoducs, les opérateurs ont toutes les raisons d'essayer d'acheminer autant de pétrole que possible par les lignes existantes, a déclaré M. McConaghy de TC Energy. TC Energy a récemment augmenté la quantité de pétrole passant par la ligne pour tester les opérations sur le système.

"La force économique qui pousse à repousser cette enveloppe sera toujours là", a déclaré M. McConaghy. "C'est à la PHMSA de déterminer si c'est quelque chose qui est prudent".