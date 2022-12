Les habitants se retiennent pendant que les équipes épongent l'énorme marée noire américaine

Une forte odeur de pétrole flotte dans l'air tandis que des remorques de tracteurs transportent des générateurs, des éclairages et des tapis de sol vers un site boueux à la périphérie de cette communauté agricole.

Vendredi, l'opérateur de l'oléoduc TC Energy a déclaré qu'il évaluait les plans de redémarrage de la ligne, qui transporte 622 000 barils de pétrole par jour vers les raffineries et les centres d'exportation américains. Il n'a pas fourni de détails sur la brèche ni sur le moment où le redémarrage du segment cassé pourrait commencer.

"Nous pouvions le sentir dès le matin ; c'était mauvais", a déclaré Dana Cecrle, 56 ans, résident de Washington. Cependant, il s'est moqué de cette perturbation : "Les choses se cassent. Les pipelines se brisent, les trains de pétrole déraillent".

Des spécialistes de l'environnement venus d'aussi loin que le Mississippi ont aidé au nettoyage et des enquêteurs fédéraux ont passé le site au peigne fin pour déterminer ce qui a causé la brèche dans l'oléoduc de 36 pouces (91 cm).

TROISIÈME GRAND DÉVERSEMENT

TC Energy a l'intention de redémarrer samedi un segment de l'oléoduc qui envoie du pétrole en Illinois, et un autre segment qui amène le pétrole à Cushing le 20 décembre, a rapporté Bloomberg News, citant des sources. Reuters n'a pas vérifié ces détails.

Il s'agit du troisième déversement de plusieurs milliers de barils de brut sur l'oléoduc de 2 687 miles (4 324 km) depuis son ouverture en 2010. Un précédent déversement de Keystone avait entraîné la fermeture de l'oléoduc pendant environ deux semaines.

"Bon sang, c'est la vie", a déclaré Carol Hollingsworth, 70 ans, de la ville voisine de Hollenberg, à propos du dernier déversement. "Nous devons avoir le pétrole".

TC Energy avait une centaine de travailleurs qui dirigeaient les efforts de nettoyage et de confinement, et l'Agence américaine de protection de l'environnement assurait la supervision et la surveillance, a déclaré Kellen Ashford, un porte-parole de l'EPA.

Le régulateur américain Pipeline and Hazardous Materials Administration (PHMSA) a déclaré que la société avait fermé le pipeline sept minutes après avoir reçu une alarme de détection de fuite.

Le comté de Washington, une région rurale d'environ 5 500 habitants, se trouve à environ 200 miles au nord-ouest de Kansas City.

Le déversement n'a pas menacé l'approvisionnement en eau ni obligé les résidents à évacuer, a déclaré à Reuters Randy Hubbard, coordinateur de la gestion des urgences du comté de Washington. Les travailleurs ont rapidement mis en place une zone de confinement pour empêcher le pétrole qui s'était déversé dans un ruisseau de s'écouler en aval.

"Il n'y a pas d'eau potable destinée à la consommation humaine qui pourrait en sortir", a déclaré Hubbard.

GOULOT D'ÉTRANGLEMENT POUR LE BRUT

Une longue fermeture de l'oléoduc pourrait entraîner un goulot d'étranglement du brut canadien en Alberta, et faire baisser les prix au centre de stockage de Hardisty, bien que la réaction des prix vendredi ait été modérée.

Le Western Canada Select (WCS), le pétrole lourd canadien de référence, pour livraison en décembre, s'est négocié la dernière fois à un escompte de 27,70 $ le baril par rapport au pétrole brut de référence américain, selon un courtier basé à Calgary. Jeudi, le WCS de décembre s'est négocié jusqu'à 33,50 $ sous le brut américain, avant de s'établir à environ 28,45 $ d'escompte.

"Le véritable impact pourrait survenir si Keystone est confronté à des restrictions de pression (de débit) de la part de la PHMSA, même après que l'oléoduc soit autorisé à reprendre ses activités", a déclaré Ryan Saxton, responsable des données pétrolières chez le consultant Wood Mackenzie.