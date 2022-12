Les prix du pétrole grimpent en raison de l'incertitude concernant le redémarrage de l'oléoduc Keystone et les approvisionnements russes.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont grimpé de 83 cents, soit 1,1%, pour atteindre 76,93 $ le baril à 0020 GMT. Le brut West Texas Intermediate américain était à 71,92 $ le baril, en hausse de 90 cents, soit 1,3 %.

Dimanche, la société canadienne TC Energy a déclaré qu'elle n'avait pas encore déterminé la cause de la fuite de l'oléoduc Keystone survenue la semaine dernière aux États-Unis, tout en ne donnant pas non plus d'échéancier quant à la reprise des activités de l'oléoduc.

La ligne Keystone, d'une capacité de 622 000 barils par jour, est une artère critique qui achemine le brut canadien lourd de l'Alberta vers les raffineurs du Midwest et de la côte du Golfe des États-Unis et vers les exportations.

Pendant ce temps, le président russe Poutine a déclaré vendredi que son pays, le plus grand exportateur d'énergie au monde, pourrait réduire sa production de pétrole et refuserait de vendre du pétrole à tout pays qui imposerait un plafond de prix "stupide" au russe convenu par les nations du G7.

Alors que l'incertitude entourant les sanctions de l'Union européenne sur le pétrole russe et le plafonnement des prix qui y est lié a maintenu une forte volatilité sur les prix, les sanctions ont eu un impact limité sur les marchés mondiaux jusqu'à présent, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

La semaine dernière, le Brent et le WTI ont affiché leurs plus grandes pertes hebdomadaires depuis des mois et ont touché des plus bas jamais vus depuis décembre 2021, alors que les inquiétudes concernant la récession mondiale et son impact sur la demande de pétrole ont pesé.