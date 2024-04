TC Energy Corporation est une entreprise canadienne qui résout les problèmes énergétiques en s'efforçant de déplacer, de produire et de stocker l'énergie en Amérique du Nord. Ses secteurs d'activité comprennent les gazoducs canadiens, les gazoducs américains et les gazoducs mexicains, les pipelines de liquides et les solutions énergétiques. Les activités de la société comprennent les solutions énergétiques, le gaz naturel, le pétrole et les liquides, ainsi que l'électricité et le stockage. Le secteur du gaz naturel comprend son réseau de 93 300 kilomètres (km) de gazoducs, qui fournit plus de 25 % du gaz naturel propre consommé quotidiennement en Amérique du Nord pour chauffer les maisons, alimenter les industries et produire de l'électricité. Le secteur du pétrole et des liquides dispose d'une infrastructure d'oléoducs et de liquides d'environ 4 900 km, qui relie les réserves de pétrole brut de l'Alberta aux marchés de raffinage des États-Unis dans l'Illinois, l'Oklahoma, le Texas et la côte du golfe du Mexique. Son portefeuille d'infrastructures énergétiques comprend des investissements dans sept installations de production d'électricité.