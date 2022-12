Une traînée de pétrole : L'histoire des déversements de pétrole du pipeline Keystone

L'oléoduc, d'une capacité de 622 000 barils par jour, est une artère critique qui achemine le brut canadien lourd de l'Alberta vers les raffineurs du Midwest américain et de la côte du Golfe. On ne sait pas encore combien de temps durera la fermeture.

Il y a eu plusieurs déversements sur la ligne depuis qu'elle a commencé à fonctionner en 2010. Voici une chronologie de certains des plus grands déversements de pétrole de Keystone, basée sur les données de la U.S. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration.

2011

Mai : TC a fermé l'oléoduc pendant six jours après un déversement d'environ 500

barils de pétrole dû à la défaillance d'un raccord dans une station de pompage du Dakota du Nord. https://reut. rs/3iKr5JC

2016

Avril : TC a fermé l'oléoduc

après une fuite d'environ 400 barils de pétrole dans le comté de Hutchinson, au Dakota du Sud. https://reut. rs/3W2FjUx

2017

Novembre : TC a fermé une partie du réseau de pipelines Keystone après une fuite dans le Dakota du Sud, causée par des dommages mécaniques de la construction originale. Initialement évaluée à 5 000 barils

, un porte-parole de TC l'a ensuite estimée à environ 9 700 barils. https://reut. rs/3P9J6Nu

2019

Février : Des parties de l'oléoduc Keystone ont été fermées après que

r 42 barils de pétrole aient fui sur un terrain dans le comté rural de St. Charles, Missouri. https://reut. rs/3HkTBLZ

Octobre : On estime que 9 120 barils de pétrole se sont déversés dans le Dakota du Nord.

Le déversement est l'un des plus grands déversements de pétrole brut à terre de la dernière décennie et le plus important pour Keystone, selon la PHMSA. https://reut. rs/3Hq4zjH