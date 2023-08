TCC Concept Limited nomme Kunaal Deepak Agashe en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire

Aujourd'hui à 09:46 Partager

Lors de sa réunion du 5 août 2023, le conseil d'administration de TCC Concept Limited a approuvé la nomination de M. Kunaal Deepak Agashe en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire de la société, avec effet au 5 août 2023.

M. Kunaal Deepak Agashe en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire de la société avec effet au 5 août 2023 pour occuper le poste d'administrateur jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle de la société. M. Kunaal Deepak Agashe est un chef expérimenté des opérations commerciales, juridiques et de conformité qui a fait ses preuves dans le secteur des technologies de l'information et des services. Il est compétent en matière de négociation, de planification et de stratégie d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle (CRM), de prise de parole en public, de gestion du changement et de rédaction juridique. Compétences particulièrement solides en matière de gestion et de stratégie de démarrage. Professionnel de l'exploitation, diplômé de

Ambedkar Government Law College.