TCI Express Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la distribution de fret express par voie routière, ferroviaire, aérienne et maritime. L'entreprise se spécialise dans l'offre de solutions à temps défini. Ses services comprennent l'express de surface, l'express aérien national, l'express aérien international, l'express e-commerce, l'express C2C, l'express ferroviaire et l'express chaîne du froid. Ses services à valeur ajoutée comprennent la sûreté et la sécurité des véhicules grâce à des systèmes de verrouillage inviolables, des services de ramassage à la demande pendant les vacances et en fin de journée, la gestion des grands comptes, etc. La société fournit une logistique de bout en bout à l'industrie pharmaceutique et un service de gestion des commandes aux clients. Son service de commerce électronique express offre une distribution multi-modèle interentreprises (B2B) pour une livraison optimale dans les délais, avec des caractéristiques à valeur ajoutée telles que le paiement à la livraison. Elle propose des solutions express sur plus de 40000 sites avec une flotte de véhicules entièrement conteneurisés. La filiale de la société est TCI Express Pte. Ltd.

Secteur Frêt aérien et logistique