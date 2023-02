TCI Industries Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2022

TCI Industries Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré que le chiffre d'affaires était de 2,52 millions INR par rapport à 2,98 millions INR il y a un an. Le revenu était de 2,87 millions INR par rapport à 3,34 millions INR il y a un an. La perte nette s'élève à 3,93 millions INR, contre 3,89 millions INR l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies était de 4,38 INR. La perte diluée par action des activités poursuivies s'élève à 4,38 INR, contre 4,34 INR l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires était de 10,21 millions INR par rapport à 8,75 millions INR il y a un an. Le revenu était de 12,96 millions INR par rapport à 9,16 millions INR l'année précédente. La perte nette était de 7,14 millions INR contre 9,22 millions INR l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies s'élève à 7,96 INR, contre 10,28 INR l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 7,96 INR contre 10,28 INR l'année précédente.