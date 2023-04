TCL lance deux séries de climatiseurs avec prise en charge Wi-Fi, fonction IFEEL et autodiagnostic

TCL a annoncé le lancement de deux gammes de climatiseurs split, les séries T-PRO et Elite. Caractéristiques intelligentes Les deux séries prennent en charge la gestion via l'application mobile TCL Home App. Contrôlées par l'application TCL Home App ou par la télévision intelligente TCL, la barre de son via Google Assistant.

Série Elite La série d'onduleurs Elite comprend deux modèles : TAC-09CHSA/DSEI-W et TAC-12CHSA/DSEI-W, avec respectivement 9000 BTU et 12000 BTU. Une caractéristique importante de cette série est l'onduleur intelligent. Il permet d'atteindre la température souhaitée plus rapidement et de la maintenir efficacement, avec une précision de ±1°C, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 30 à 60 %.

La vitesse de chauffage à 40°C est de 60 secondes, et la vitesse de refroidissement à 18°C est de 30 secondes. Série T-PRO La deuxième série - T-PRO - poursuit la série des systèmes split sans inverseur, avec un contrôle intelligent, des systèmes autonettoyants et des filtres sanitaires. La série comprend trois modèles : TAC-07CHSA/TPG-W, TAC-09CHSA/TPG-W et TAC-12CHSA/TPG-W, avec des capacités de 7000, 9000 et 12000 BTU.

Tout pour le confort et la commodité Les deux séries sont équipées d'un système de purification de l'air en 4 étapes, où les ions négatifs d'oxygène neutralisent les allergènes présents dans l'air. Cette méthode est également utilisée dans les séries précédentes de climatiseurs TCL. Les filtres sanitaires bloquent les polluants externes.

Le rappel du nettoyage du filtre s'affiche automatiquement sur l'écran. Un autre avantage est le rechargement automatique. En cas de coupure de courant soudaine, le climatiseur se remet à fonctionner dans le mode précédent, en sauvegardant les réglages, les stores se remettent dans la position précédente, ce qui permet d'obtenir la direction de flux d'air souhaitée.

Les deux séries de climatiseurs ont déjà fait leur apparition dans les magasins DNS. Le service après-vente est assuré à la fois dans les centres officiels et par le biais d'une ligne d'assistance téléphonique gratuite 8-800-77-07-888.