Les constructeurs automobiles se démènent alors que Shanghai se verrouille

SHANGHAI (Reuters) - La production automobile a été perturbée mardi par la fermeture du COVID-19 à Shanghai. Deux fournisseurs majeurs ont rejoint Tesla en fermant des usines pour se conformer aux mesures visant à contrôler la propagation du coronavirus.

La coentreprise de General Motors Co à Shanghai a maintenu la production en demandant aux travailleurs de dormir sur le sol de l'usine et en obtenant des laissez-passer pour les camions afin de poursuivre les livraisons, ont déclaré deux personnes connaissant bien la question.

Un fournisseur automobile clé, Aptiv PLC, a demandé aux travailleurs de l'une de ses usines de Shanghai qui approvisionne Tesla et la coentreprise de GM à Shanghai de rentrer chez eux mardi en raison de la nécessité d'appliquer les contrôles COVID, selon des personnes informées de la mesure.

Thyssenkrupp a déclaré qu'il avait fermé une installation à Shanghai où il assemble des lignes de production pour les composants automobiles, y compris les groupes motopropulseurs et les batteries, jusqu'au 6 avril pour se conformer aux réglementations locales sur les coronavirus.

Les fermetures d'Aptiv et de Thyssenkrupp sont intervenues au deuxième jour d'un confinement à Shanghai, qui compte 26 millions d'habitants et constitue une importante plaque tournante pour la fabrication de véhicules et d'autres biens. La ville a instauré des contrôles stricts sur les mouvements de personnes pour tenter de contrôler la propagation de la variante hautement infectieuse d'Omicron.

Le confinement, l'un des plus grands tests de la stratégie chinoise "zéro COVID", a forcé les constructeurs automobiles et les fournisseurs à essayer de s'adapter en prenant des mesures extrêmes pour maintenir les usines en activité ou à fermer et à risquer des retards de livraison à un moment où la demande de véhicules est forte.

L'équipementier automobile allemand Bosch a déclaré mardi que ses deux usines à Shanghai travaillent avec un personnel réduit. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir les chaînes d'approvisionnement autant que possible et pour répondre aux demandes de nos clients", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Pour les constructeurs et fournisseurs automobiles mondiaux, les dernières perturbations liées au coronavirus en Chine, le plus grand marché du monde, s'ajoutent aux problèmes créés par la guerre en Ukraine.

Les mesures prises par GM pour maintenir son usine de Shanghai ouverte équivalent à un processus de gestion en "boucle fermée", que le centre financier de la Chine a demandé aux entreprises d'adopter pour rester ouvertes pendant un verrouillage en deux étapes pour combattre son épidémie.

Dans cet arrangement en forme de bulle, les travailleurs dorment, vivent et travaillent isolés du reste du monde pour empêcher la transmission du virus. Un système similaire a été utilisé lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour isoler le personnel de l'événement du public.

Les installations, que GM gère dans le cadre d'une coentreprise avec le constructeur automobile public chinois SAIC Motor Corp, produisent des véhicules Buick, Chevrolet et Cadillac. Les installations se trouvent dans des zones à l'est de la rivière Huangpu de Shanghai qui ont été verrouillées du lundi au vendredi.

PLANS D'URGENCE

GM, qui a déclaré lundi que sa coentreprise de Shanghai produisait normalement, a refusé de commenter les dispositions prises dans son usine. Un porte-parole a déclaré que la société et ses coentreprises avaient élaboré et exécutaient des plans d'urgence avec leurs fournisseurs pour atténuer l'incertitude liée au COVID-19. SAIC n'a pas fait de commentaire immédiat.

La capacité de SAIC-GM à maintenir ses lignes de production à Shanghai en fonctionnement contraste avec celle de Tesla Inc, qui, selon Reuters, a suspendu sa production pour la période de quatre jours. Elle n'a pas été en mesure d'obtenir des provisions suffisantes pour ses travailleurs afin de parvenir à une gestion en circuit fermé, a déclaré une source.

Les travailleurs du site Aptiv concerné ont été priés de rester chez eux mercredi et d'attendre un nouvel avis, ont déclaré les quatre sources à Reuters. Deux des sources ont déclaré que le site affecté produit pour Tesla et la coentreprise de GM à Shanghai avec SAIC.

Les installations d'Aptiv à Shanghai se trouvent dans l'ouest de la ville et n'avaient pas été touchées par le verrouillage de la ville, qui a commencé dans les quartiers de l'est. Les sources ont déclaré que les travailleurs de l'installation concernée avaient été informés qu'elle devait fermer en raison de problèmes liés au COVID-19.

Aptiv a refusé de commenter la suspension de la production. "Je peux confirmer que nous suivons tous les ordres du gouvernement et que nous n'avons pas d'impact sur la production des clients", a déclaré un porte-parole d'Aptiv. Tesla, GM et SAIC n'ont pas eu de commentaire immédiat.

TCL Corp et les fournisseurs d'Apple Foxconn et Shenzhen Deren Electronic Co Ltd ont réussi à maintenir la production dans le sud de la Chine ce mois-ci grâce à une gestion en circuit fermé, après que les centres de fabrication tels que Shenzhen et Dongguan aient été touchés par des mesures de verrouillage similaires.