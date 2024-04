(Alliance News) - Les actions européennes étaient en forte baisse mardi après-midi, en raison des inquiétudes sur les taux d'intérêt américains et des données mitigées en provenance de Chine, alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de couver.

L'indice FTSE 100 a perdu 111,04 points, soit 1,4 %, à 7 854,49 points. Le FTSE 250 a perdu 284,34 points, soit 1,4 %, à 19 414,55 points, et l'AIM All-Share a perdu 8,81 points, soit 1,2 %, à 741,47 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,2% à 785,41, le Cboe UK 250 était en baisse de 1,7% à 16 820,94, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 14 792,30.

En Europe, le CAC 40 à Paris a perdu 1,2% et le DAX 40 à Francfort a plongé de 1,4%.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en demi-teinte. Le Dow Jones Industrial Average est annoncé en hausse de 0,3 %, mais le S&P 500 en baisse de 0,1 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,2 %.

"Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'ajoutent aux inquiétudes croissantes concernant la Réserve fédérale qui pourrait choisir de maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel pendant un certain temps encore", a commenté Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

Face au dollar, la livre sterling est tombée à 1,2446 dollar en début d'après-midi à Londres, contre 1,2458 dollar lundi. L'euro est tombé à 1,0628 USD contre 1,0636 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 154,56 yens mardi en début d'après-midi à Londres, contre 154,32 yens lundi à la clôture des marchés européens.

M. Mahony de Scope a ajouté : "Alors que le rapport sur l'inflation de demain permettra sans aucun doute aux marchés financiers de mieux comprendre le calendrier de la première réduction des taux de la Banque d'Angleterre, le rapport d'aujourd'hui a vu une forte augmentation du chômage au Royaume-Uni qui a mis en évidence les implications négatives du maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une période prolongée.

"Malheureusement, les salaires restent bien au-dessus des niveaux que la BoE aurait souhaités, bien que l'écart entre les 5,6 % de salaire moyen et les 3,4 % d'inflation des prix à la consommation garantisse au moins que le niveau de vie devrait s'améliorer. Tous les regards se tournent maintenant vers le rapport sur l'inflation britannique de demain, avec de grandes interrogations sur le fait de savoir si la récente hausse des prix de l'énergie étouffera le retour à une inflation de 2 %".

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux de chômage au Royaume-Uni est passé de 4,0 % en janvier à 4,2 % en février. Le taux de janvier a été légèrement révisé à la hausse, passant de 3,9 % à 4,2 %.

Selon le consensus du marché cité par FXStreet, un taux de chômage de 4,0% était attendu pour la période de février.

L'ONS a noté que la croissance moyenne des salaires réguliers, donc sans les primes, s'est légèrement ralentie pour atteindre 6,0 % au cours des trois mois allant jusqu'à février, contre 6,1 % au cours de la même période en janvier.

En incluant les primes, les salaires moyens ont augmenté de 5,6 %, ce qui correspond à la croissance observée au cours des trois mois précédant janvier, et dépasse le consensus d'une hausse de 5,5 %.

Les données en provenance de Chine ont montré que la croissance économique du pays au cours du premier trimestre a dépassé les attentes du marché.

Selon le Bureau national des statistiques, le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 5,3 % par an au premier trimestre 2024, dépassant le consensus du marché cité par FXStreet de 5,0 %.

Cependant, les données de la production industrielle ont été inférieures aux attentes, augmentant de 4,5 % en glissement annuel en mars, par rapport au consensus de 5,4 %. Les ventes au détail ont augmenté de seulement 3,1% en glissement annuel le mois dernier, par rapport au consensus de 4,5%.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "En résumé, bien que le chiffre global du PIB de la Chine offre une lueur d'optimisme, la faiblesse sous-jacente de la demande intérieure et de l'activité industrielle suggère que les défis persistent pour la deuxième plus grande économie du monde. Les investisseurs restent prudents face aux incertitudes concernant le rythme et la durabilité de la reprise économique de la Chine".

Le Brent est repassé sous la barre des 90 dollars le baril, et l'or est resté en dessous de son niveau record de plus de 2 431 dollars l'once. Tous deux étaient toutefois plus élevés qu'au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, et Matthew Ryan, analyste chez Ebury, a déclaré qu'ils pourraient encore augmenter en cas de nouvelle escalade au Moyen-Orient.

Une escalade importante "entraînerait probablement une fuite vers la sécurité sur les marchés, les investisseurs se tournant vers les valeurs sûres au détriment des actifs à haut risque", a déclaré M. Ryan.

"La menace qui pèse sur l'approvisionnement mondial en pétrole devrait également déclencher une forte hausse des prix du pétrole, qui pourraient aisément dépasser les 100 dollars le baril si les investisseurs craignent une guerre régionale plus étendue", a ajouté l'analyste d'Ebury.

Le baril de pétrole Brent a atteint 89,67 USD mardi en début d'après-midi, heure de Londres, contre 89,20 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'or est passé de 2 348,01 USD à 2 369,98 USD l'once.

À Londres, les fusions et acquisitions se sont multipliées mardi.

DS Smith a accepté une offre de rachat de la part d'International Paper, société cotée à New York.

L'offre valorise DS Smith, l'entreprise de papier et d'emballage basée à Londres, à environ 5,8 milliards de livres sterling sur une base entièrement diluée, et sa valeur d'entreprise à environ 7,8 milliards de livres sterling.

L'opération valorise chaque action DS Smith à 415 pence.

L'action a chuté de 1,9 %, à 401,90 pence. Mondi, également candidat à l'acquisition de DS Smith, a cédé 0,6 %. Au début du mois, l'échéance de Mondi, "put up or shut up", a été prolongée jusqu'à la clôture du jeu le 23 avril.

TClarke a bondi de 29% à 161,13 pence, la société de services d'ingénierie ayant accepté un rachat de 90,6 millions de livres sterling par le fournisseur de gaz naturel et de compteurs Regent Gas.

Regent paiera 160 pence par action TClarke, et les actionnaires recevront également le dividende final de 4,525 pence.

"Outre le fait qu'elle représente une prime attrayante pour les actionnaires de TClarke, cette transaction offre à TClarke de formidables opportunités de tracer sa propre voie au sein d'un groupe plus important doté d'une puissance financière, d'une flexibilité et d'une autonomie considérables, alors que TClarke poursuit ses stratégies à long terme qui favoriseront la croissance durable et l'innovation", a déclaré Mark Lawrence, directeur général de TClarke.

Hostmore a gagné 5,5 % après avoir accepté de fusionner avec son propre franchiseur TGI Fridays Inc. dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'entreprise de 177 millions de livres sterling. Les actionnaires de Hostmore détiendront une participation de 36 % dans l'unité combinée, les actionnaires actuels de TGI Fridays détenant le reste.

La chaîne de restauration décontractée TGI Fridays est actuellement détenue par TriArtisan et MFP Partners. En raison de l'importance de la participation de TriArtisan et de MFP dans l'entreprise combinée, une dérogation à la règle 9 du code britannique des offres publiques d'achat, qui concerne les offres obligatoires, devrait être accordée pour que la transaction puisse être menée à bien. L'opération devrait être achevée au cours du troisième trimestre.

L'entreprise élargie sera cotée sur le marché principal de Londres.

En outre, Hostmore a déclaré que son chiffre d'affaires à périmètre constant du premier trimestre avait chuté de 7 % par rapport à l'année précédente, "principalement en raison de la baisse de la demande des consommateurs dans l'ensemble du secteur".

Dr Martens a plongé de 30 % après un avertissement sur les bénéfices. Le fabricant de bottes basé dans le Northamptonshire, en Angleterre, a déclaré que, dans le pire des cas, le bénéfice avant impôt pour l'année allant jusqu'à mars 2025 représenterait environ un tiers du niveau de l'année écoulée.

Il s'attend à ce que les revenus du commerce de gros aux États-Unis connaissent une baisse à deux chiffres au cours de l'exercice 2025. La baisse des ventes en gros a un impact significatif sur la rentabilité, explique-t-elle, l'hypothèse de base étant de l'ordre de 20 millions de livres sterling d'impact sur le bénéfice avant impôt d'une année sur l'autre, en supposant qu'il n'y ait pas de commandes significatives de renouvellement en cours de saison.

Dr Martens s'attend également à une perte de 35 millions de livres sterling due à l'inflation, car elle constate une inflation à un chiffre dans sa base de coûts tout en laissant ses prix de vente inchangés.

La société prévoit également de continuer à avoir besoin d'installations de stockage supplémentaires, et donc la majorité des 15 millions de livres sterling de coûts supplémentaires encourus au cours de l'exercice 2024 devraient se répéter en 2025.

Le directeur général, Kenny Wilson, a déclaré : "Les perspectives pour l'exercice 25 sont difficiles et l'ensemble de l'organisation se concentre sur notre plan d'action visant à relancer la demande de bottes, en particulier aux États-Unis, notre marché le plus important. La nature du commerce de gros américain fait que lorsque les clients reprendront confiance dans le marché, nous verrons une amélioration significative de nos performances commerciales, mais nous ne supposons pas que cela se produira au cours de l'exercice 25".

"Nous avons construit une base de coûts d'exploitation en prévision d'une activité plus importante, mais avec des revenus plus faibles, nous constatons actuellement un désendettement important qui se répercute sur les bénéfices.

M. Martens a déclaré que M. Wilson allait se retirer et que ce serait sa dernière année à la tête de l'entreprise.

M. Wilson sera remplacé par Ije Nwokorie, actuellement directeur de la marque.

Les actions de Dr Martens ont été introduites en bourse à 370 pence l'unité, mais elles ont chuté de 82 % depuis.

Mardi, la production industrielle américaine sera publiée à 14 h 15 (heure française).

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

