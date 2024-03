TClarke plc est une société de services d'ingénierie basée au Royaume-Uni. La société fournit des contrats mécaniques et électriques et des services connexes à l'industrie de la construction et aux utilisateurs finaux. Ses cinq principaux domaines d'activité sont les services d'ingénierie, les technologies, les infrastructures, la gestion des installations et le secteur résidentiel et hôtelier. Ses services d'ingénierie comprennent les infrastructures mécaniques, électriques et technologiques, la fabrication hors site et l'intégration de systèmes numériques. Elle conçoit et fournit des infrastructures mécaniques et électriques pour les centres de données. Ses services d'infrastructure sont axés sur les soins de santé, l'éducation, la défense et d'autres domaines d'infrastructure du secteur public. La société propose divers services dans des domaines spécialisés de la gestion des installations. La société propose également divers types d'hébergement résidentiel, notamment des hôtels de luxe, des logements abordables, des logements pour étudiants et des logements privés. Elle opère à partir d'environ 19 sites au Royaume-Uni.

Secteur Construction et ingénierie