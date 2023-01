TClarke réalise un chiffre d'affaires annuel "record" et est confiant quant aux perspectives pour 2023

(Alliance News) - TClarke PLC a déclaré jeudi avoir répondu aux attentes du marché pour l'année écoulée, sur la base d'une forte activité au second semestre.

Pour 2022, le groupe londonien de services de construction prévoit un chiffre d'affaires de 425 millions de GBP, et un bénéfice avant intérêts et impôts de 11,5 millions de GBP.

Le bénéfice avant impôt devrait s'élever à 10,3 millions GBP, soit une hausse de 32 % par rapport aux 7,8 millions GBP de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires augmentera de 30 % par rapport aux 327,1 millions GBP de 2021, ce qui le porterait à 425,2 millions GBP.

De même, le bénéfice par action devrait augmenter de 30 %.

Au 31 décembre, la société disposait d'une trésorerie de 22,5 millions GBP, contre 20,3 millions GBP l'année dernière. Un montant de 15 millions GBP a été prélevé sur la facilité de crédit renouvelable du groupe, inchangé par rapport à 2021.

TClarke a connu une croissance de 40 % de ses actifs nets en 2022, qui s'élèvent désormais à 38 millions GBP.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle se concentrait sur la réalisation de sa stratégie de croissance. Elle prévoit d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 500 millions GBP en 2023, sur la base de la taille de son carnet de commandes existant et du nombre d'opportunités à venir.

Des plans sont également en cours pour développer son activité de centre de données, et pour entreprendre davantage de grands projets en dehors de Londres.

"TClarke a connu une année formidable en réalisant un niveau record de chiffre d'affaires pour la période et en terminant l'année avec un carnet de commandes à un niveau qui soutient notre objectif de chiffre d'affaires de 500 millions de GBP. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos ambitions de croissance et je suis extrêmement enthousiaste et confiant quant aux perspectives de TClarke", a déclaré Mark Lawrence, directeur général.

Les actions de TClarke se négociaient en hausse de 6,9% à 139,72 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

