TCM Group A/S est un fabricant de cuisines basé au Danemark. L'offre de produits comprend des solutions pour la cuisine, la salle de bains et le rangement. La société poursuit une stratégie multimarques, dont la marque principale est Svane Kokkenet et les marques secondaires sont Tvis Kokkener, Nettoline, kitchn.dk et private label. Les produits sont principalement commercialisés par un réseau de magasins franchisés et de détaillants indépendants de cuisines.

