La société russe TCS annonce une baisse de son bénéfice net au premier trimestre, sans donner de chiffres.

TCS Group Holding, qui dirige la banque en ligne Tinkoff, le deuxième plus grand émetteur de cartes de crédit de Russie, a déclaré mercredi que son bénéfice net avait baissé en glissement annuel et trimestriel, mais a refusé de divulguer des chiffres.

Le créancier, qui n'a pas été touché directement par les sanctions occidentales, a néanmoins traversé quelques semaines mouvementées depuis que la Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février.

Le fondateur de TCS, Oleg Tinkov, a vendu en avril sa participation de 35 % à une entreprise contrôlée par le milliardaire russe Vladimir Potanin, peu après avoir critiqué les actions de Moscou en Ukraine.

Les autorités russes ont autorisé les banques à limiter les informations qu'elles divulguent, et le TCS a choisi de ne pas publier de résultats détaillés comme il le ferait habituellement selon les normes internationales d'information financière (IFRS).

Le TCS a indiqué que le nombre de clients de Tinkoff a augmenté à 22,7 millions, soit près de 8 millions de plus qu'il y a un an, et a déclaré que le revenu brut du groupe "a augmenté de manière significative en glissement annuel et a également augmenté en glissement trimestriel", tandis que la marge d'intérêt nette a également augmenté.

"Le groupe dispose d'un important coussin de liquidités en roubles et en devises et de larges tampons de capital, ce qui lui permettra de s'adapter davantage à l'évolution de l'environnement en 2022", a déclaré le TCS.

Le bénéfice net, qui est resté positif, a diminué en raison principalement d'une augmentation des coûts de financement et d'autres facteurs, a déclaré TCS.

TCS, qui a mis fin à ses activités en Russie en avril, a déclaré que les dividendes trimestriels réguliers resteraient suspendus jusqu'en décembre 2022.

TINKOV CONTRE TINKOFF

Quelques jours après la première sortie de Tinkov en opposition aux événements en Ukraine, Tinkoff a déclaré qu'elle avait dépassé la signification originale de sa marque basée sur le nom de son fondateur et que les récents développements avaient rendu encore plus urgente une décision prévue de longue date de changer de marque.

Tinkov a présenté la vente de sa participation comme une mesure forcée, déclarant au New York Times en mai qu'il ne pouvait pas négocier et qu'il devait simplement accepter ce qu'on lui proposait dans un accord qui a profité à Potanin, qui s'est emparé de son deuxième actif bancaire après avoir acheté Rosbank à la Société Générale lorsque le créancier français s'est retiré du marché russe.

Dans une interview ultérieure accordée ce mois-ci au blogueur russe Yuri Dud, Tinkov a déclaré que lui et Potanin avaient discuté des conditions via Zoom et qu'il avait finalement vendu sa participation, qu'il avait estimée à plus de 2 milliards de dollars début mars, pour des "kopecks".

Mais une source proche de la société a contesté ces propos, affirmant que Tinkov avait choisi entre cinq ou six acheteurs, et avait refusé une autre option qui aurait vu l'équipe de direction racheter sa part.

La société a également contesté l'affirmation de Tinkov dans l'interview de Dud selon laquelle l'équipe de direction de la banque l'avait appelé pour lui dire qu'ils avaient reçu un appel de l'administration présidentielle russe menaçant de nationaliser la banque.

Un représentant de Tinkoff a déclaré : "Cela ne s'est pas produit, c'est une fabrication. Ces faits ne correspondent pas à la réalité."

Tinkov, 54 ans, a quitté son poste de président de la Tinkoff Bank en 2020. Le TCS a déclaré en mars que Tinkov n'occupait aucun poste de décision et que les sanctions à son encontre n'affecteraient pas l'entreprise. (Reportage de Reuters ; Montage d'Alexander Smith et Leslie Adler)