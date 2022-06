La société russe Tinkoff introduit une commission de 3 % sur les transferts de devises SWIFT entrants.

Avec leurs liquidités déjà limitées en devises fortes, les banques russes ont peu d'options pour investir des devises étrangères en raison des contrôles de capitaux en Russie et du risque de gel des fonds à l'étranger suite aux sanctions occidentales, ce qui a poussé certaines à introduire des frais.

"La somme minimale pour les transferts SWIFT sera de 20 000 $", a déclaré Tinkoff sur son canal Telegram. "Nous sommes contraints d'introduire des restrictions temporaires en raison de l'augmentation du nombre de contrôles de la part des partenaires occidentaux et de la baisse du volume des paiements traités pour les clients des banques russes."

Ces changements sont entrés en vigueur jeudi. La banque avait déclaré qu'elle n'imposerait pas de commission sur les transferts SWIFT avant le 30 juin.

Tinkoff a déclaré que les frais de service de 1 % qu'elle prévoit de prélever mensuellement sur les comptes en dollars, en euros, en livres et en francs suisses, à partir du 23 juin, s'appliqueraient désormais aux comptes de plus de 10 000 unités, et non plus de 1 000.

La banque centrale a déclaré mardi que les frais de service pour les comptes bancaires en devises étrangères, introduits par certaines banques russes, étaient inacceptables.