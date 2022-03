Le créancier russe TCS affiche un bénéfice record, mais se concentre sur les défis à relever.

Le bénéfice net de l'année dernière, qui s'élevait à 63,4 milliards de roubles (561 millions de dollars), s'élevait à environ 860 millions de dollars en dollars si on le calcule par rapport au taux moyen de 73,65 du rouble sur 2021.

L'opérateur de la plus grande banque en ligne de Russie, Tinkoff, qui comptait 20,8 millions de clients à la fin de l'année, n'a pas été sanctionné mais la négociation de ses certificats de dépôt mondiaux cotés à Londres a été suspendue jeudi, de même que celle de plusieurs sociétés basées en Russie.

"Alors que nous annonçons de solides résultats pour 2021, notre objectif immédiat est maintenant de nous assurer que tous nos systèmes fonctionnent comme d'habitude", ont déclaré dans un communiqué les codirecteurs généraux du groupe TCS, Oliver Hughes et Pavel Fedorov. "Nous avons toutes les mains sur le pont. Nous disposons d'amples liquidités en roubles et en devises et d'une solide position de capital."

Le secteur bancaire russe a été une cible particulière des sanctions, les grandes banques étant exclues du réseau mondial de messagerie SWIFT, ce qui rend difficile pour les créanciers et les entreprises d'effectuer et de recevoir des paiements.

Les nations occidentales cherchent à isoler Moscou pour son invasion de l'Ukraine, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale".

TCS a déclaré qu'il peut, à tout moment et en temps utile, racheter sa dette en cours dans le cadre d'achats sur le marché ouvert, de transactions négociées de gré à gré, ou autrement.

"Ces rachats, le cas échéant, se feront aux conditions et aux prix que nous pourrons déterminer, et dépendront des conditions de marché en vigueur, de nos besoins en liquidités, des restrictions contractuelles et d'autres facteurs", a déclaré le TCS.

Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 40% à 273,9 milliards de roubles et le rendement des fonds propres de la banque est passé à 42,5% en 2021, contre 50,6% un an plus tôt.

Le cours de son action avait plongé de plus de 90 % depuis que la Russie a lancé son assaut sur l'Ukraine la semaine dernière, au moment où les échanges ont été interrompus.

L'équipe de direction s'adressera aux analystes et aux investisseurs à 14 heures GMT.

(1 $ = 113,0000 roubles)