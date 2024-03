TCW Strategic Income Fund, Inc. (le Fonds) est une société de gestion d'investissements diversifiés à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un rendement total composé de revenus courants et d'une appréciation du capital, et il cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans une gamme de titres, y compris des titres convertibles, des titres de participation négociables, des titres de créance de qualité, des titres de créance à haut rendement, des titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, les titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, ses agences et instruments (United States Government Securities), les contrats de mise en pension, les titres liés à des hypothèques, les titres adossés à des actifs, les titres du marché monétaire et d'autres titres et instruments dérivés sans limite que le conseiller en investissement du Fonds estime compatibles avec l'objectif d'investissement du Fonds. TCW Investment Management Company LLC (le Conseiller) est le conseiller en investissement du Fonds.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds