Mme Murphy rejoint le distributeur après avoir occupé le poste de directrice générale de la région Europe chez NTT Ltd Elle rendra compte à Patrick Zammit, directeur de l’exploitation de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE : SNX) a annoncé aujourd’hui la nomination de Miriam Murphy au poste de présidente de la société pour la région Europe. Mme Murphy prendra ses nouvelles fonctions le 8 avril 2024 et sera chargée de diriger les 7 000 employés européens de l’entreprise, ainsi que de conduire la stratégie commerciale et l’exécution opérationnelle dans la région. Elle relèvera de Patrick Zammit, directeur de l’exploitation de TD SYNNEX, à qui elle succède en tant que présidente de la région Europe, et fera partie de l’équipe de direction mondiale de l’entreprise. Mme Murphy dirigera le conseil d’administration européen du distributeur, lequel est composé de responsables géographiques, ainsi que de cadres chargés des unités commerciales stratégiques et des fonctions de soutien dans la région.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240206423214/fr/

Miriam Murphy is appointed as president of Europe for TD SYNNEX. (Photo: Business Wire)

Mme Murphy est de retour chez TD SYNNEX après avoir occupé pendant deux ans le poste de directrice générale de la région Europe chez NTT Ltd. À ce poste, elle était responsable de la stratégie et des résultats pour 14 pays, fournissant des solutions technologiques, des conseils et des services gérés à des entreprises clientes dans de nombreux secteurs. Avant NTT Ltd, Mme Murphy a travaillé pendant plus de 20 ans chez TD SYNNEX, où elle a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-présidente principale des Solutions avancées et spécialisées pour l’Europe, et celui de responsable régionale pour l’Europe du Nord, entre autres.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Miriam à nouveau chez TD SYNNEX. Grâce à l’expérience qu’elle a acquise chez nous, nous connaissons déjà ses grandes qualités de leadership. Elle apporte un état d’esprit centré sur les personnes, associé à un sens des affaires exceptionnel, un vaste réseau de contacts avec les fournisseurs et les clients, et un engagement indéfectible à offrir l’excellence à toutes nos parties prenantes », a déclaré M. Zammit. « Elle revient renforcée par son expérience à l’extérieur de l’entreprise et apportera de nouvelles perspectives sur le marché final et sur les exigences des clients, en particulier dans le domaine stratégique des services, tandis que nous nous efforçons de faire évoluer en permanence notre approche de mise sur le marché, ainsi que de créer une proposition de valeur et une expérience de premier ordre pour nos partenaires et fournisseurs. »

Mme Murphy est une éminente défenseuse de la diversité, de l’équité et de l’intégration au sein du secteur des TI. Lors de son précédent passage chez TD SYNNEX, elle a joué un rôle actif dans la mise en place et dans l’avancement de programmes d’intégration de l’entreprise dans la région Europe, soutenant la création de groupes-ressources pour les employés, axés sur des sujets comme l’égalité des sexes, le handicap et les questions LGBT+.

Mme Murphy a déclaré : « Je suis ravie et honorée de prendre la direction des activités européennes de TD SYNNEX. Les plus de 7 000 collaborateurs de la société travaillant dans la région jouent un rôle essentiel au cœur de l’écosystème de distribution, en favorisant une évolution continue et des connexions transparentes entre les fournisseurs, les partenaires et leurs clients finaux. Je me réjouis de les soutenir dans nos efforts pour aider tous nos partenaires de distribution à développer leurs activités et à produire d’excellents résultats sur le marché. »

« La culture, le talent et l’esprit d’équipe de TD SYNNEX sont inégalés. Ce sera un grand plaisir de renouer avec de nombreux visages familiers au sein de l’entreprise et à l’extérieur dès le début du mois d’avril, ainsi que de rencontrer de nouveaux collègues et partenaires de distribution », a ajouté Mme Murphy.

À propos de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE : SNX) est un distributeur mondial de premier plan et un agrégateur de solutions pour l’écosystème des TI. Nous sommes un partenaire innovant qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques, à améliorer leurs résultats commerciaux et à bénéficier d’opportunités de croissance. Basés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, les 23 000 collaborateurs de TD SYNNEX se consacrent à unir les produits, services et solutions informatiques convaincants de plus de 2 500 fournisseurs de technologies de pointe. Notre offre de produits edge-to-cloud s’appuie sur les segments technologiques à la plus forte croissance, ce qui inclut le cloud, la cybersécurité, les mégadonnées/l’analytique, l’IA, l’IdO, la mobilité et toutes les solutions « en tant que service ». TD SYNNEX s’engage à servir ses clients et les communautés, et nous sommes convaincus que nous pouvons avoir un impact positif sur nos collaborateurs et notre planète en agissant sciemment en tant qu’entreprise citoyenne respectée. La diversité et l’inclusivité sont au cœur de notre stratégie de recrutement dans l’écosystème des TI. Pour plus d’informations, consultez www.TDSYNNEX.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Déclaration de règle refuge

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934 impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus, susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les performances prévues dans le présent communiqué et les performances réelles. La Société n’accepte aucune obligation de mise à jour des déclarations prospectives du présent communiqué.

Copyright 2024 TD SYNNEX Corporation. Tous droits réservés. TD SYNNEX, le logo de TD SYNNEX et tous les autres noms de sociétés, de produits, de services ainsi que les slogans de TD SYNNEX sont des marques de commerce de TD SYNNEX Corporation. Les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240206423214/fr/