TD Synnex Corporation est un distributeur mondial et un agrégateur de solutions pour l'écosystème des technologies de l'information (TI). Les deux principaux portefeuilles de solutions de la société sont Endpoint Solutions et Advanced Solutions qui se composent de Endpoint Solutions Portfolio et Advanced Solutions Portfolio. Son portefeuille Endpoint Solutions comprend principalement des systèmes d'ordinateurs personnels (PC), des téléphones mobiles et des accessoires, des imprimantes, des périphériques, des fournitures, des logiciels de technologie d'extrémité et des produits électroniques grand public. Son portefeuille Advanced Solutions comprend principalement des technologies de centres de données telles que le stockage, les réseaux, les serveurs, les logiciels de technologie avancée et les infrastructures convergentes et hyperconvergentes. Son portefeuille Advanced Solutions comprend également des entreprises de solutions spécialisées. Elle propose des services, tels que des solutions de conception et d'intégration de systèmes, des services logistiques, des services en ligne et des services financiers. Ses secteurs géographiques comprennent les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique et le Japon (APJ).

Secteur Matériel informatique