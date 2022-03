TDCX Inc. : Opinion positive de HSBC

Données financières SGD USD EUR CA 2021 555 M 408 M 371 M Résultat net 2021 103 M 76,0 M 69,0 M Tréso. nette 2021 297 M 219 M 199 M PER 2021 22,0x Rendement 2021 - Capitalisation 2 479 M 1 826 M 1 658 M VE / CA 2021 3,93x VE / CA 2022 2,98x Nbr Employés 14 000 Flottant 15,2% Graphique TDCX INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TDCX INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 17,35 SGD Objectif de cours Moyen 30,94 SGD Ecart / Objectif Moyen 78,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Laurent Junique Executive Chairman & Chief Executive Officer Tze Neng Chin Chief Financial Officer Byron J. Fernandez Executive Vice President-Malaysia Angie Tay Executive Vice President-Singapore & Thailand Edward Goh Executive Vice President-Corporate Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TDCX INC. -33.26% 1 826 VERISK ANALYTICS, INC. -7.69% 33 921 SAMSUNG SDS CO.,LTD. -16.93% 8 900 CHANGE HEALTHCARE INC. 2.71% 6 788 OTSUKA CORPORATION -22.95% 6 729 REPLY S.P.A. -12.87% 6 421