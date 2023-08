TDCX Inc. est une société basée à Singapour, qui fournit des solutions d'expérience client numérique. Elle propose trois offres de services clés : des solutions de CX omnicanales ; des services de vente et de marketing numérique ; et des services de surveillance et de modération de contenu. Elle propose également des services consistant en diverses activités, telles que la mise à disposition d'espaces de travail à des clients existants et la fourniture de ressources humaines, de services administratifs aux clients. Les services de vente et de marketing numérique de l'entreprise aident les clients à commercialiser leurs produits et services auprès de clients potentiels sur les marchés d'entreprise à consommateur (B2C) et d'entreprise à entreprise (B2B). Ses services de surveillance et de modération du contenu aident les clients à créer un environnement en ligne sûr et sécurisé pour les plateformes de médias sociaux en apportant une touche humaine aux services de surveillance et de modération du contenu.

Secteur Services et conseils en informatique