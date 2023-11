TDG Gold Corp. est une société canadienne qui détient des concessions minières et placériennes dans le corridor de production de Toodoggone, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, au Canada. Le corridor de production de Toodoggone compte plus de 23 000 hectares d'opportunités d'exploration de sites bruts et de sites vierges. Ses projets phares sont les anciennes mines d'or-argent à haute teneur en production Shasta et Baker. La propriété Baker-Shasta couvre un peu plus de 6 000 hectares et comprend les anciennes mines d'or-argent à haute teneur en production Baker et Shasta. Le projet Oxide Peak, d'une superficie de 8 437 hectares, est situé dans la partie nord du district d'or-cuivre de Toodoggone, une région de minéralisation de cuivre-or porphyrique et d'or-argent épithermal du Jurassique inférieur, comprenant plusieurs anciennes mines d'or-argent (Baker, Lawyers, Shasta) et le gisement porphyrique d'or-cu de Kemess South. Le projet BOT s'étend sur plus de 8 600 hectares et se situe à environ 40 kilomètres au nord du projet d'or-argent Baker-Shasta, dont il est propriétaire à 100 %.

Secteur Sociétés minières intégrées