Tokyo soutenue par le rebond de Wall Street

Données financières JPY USD EUR CA 2023 2 212 Mrd 16 594 M 15 566 M Résultat net 2023 153 Mrd 1 151 M 1 080 M Dette nette 2023 281 Mrd 2 109 M 1 978 M PER 2023 10,7x Rendement 2023 2,53% Capitalisation 1 629 Mrd 12 218 M 11 460 M VE / CA 2023 0,86x VE / CA 2024 0,80x Nbr Employés 116 808 Flottant 97,2% Graphique TDK CORPORATION Tendances analyse technique TDK CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 4 295,00 JPY Objectif de cours Moyen 6 185,29 JPY Ecart / Objectif Moyen 44,0% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Shigenao Ishiguro Manager-Business Planning Tetsuji Yamanishi Manager-Managerial Accounting Makoto Sumita Chairman Dai Matsuoka Executive Officer & General Manager-Technology Kazuhiko Ishimura Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TDK CORPORATION -3.67% 12 218 KEYENCE CORPORATION -29.07% 92 626 SCHNEIDER ELECTRIC SE -23.56% 77 731 EATON CORPORATION PLC -9.88% 61 942 EMERSON ELECTRIC CO. 2.46% 56 337 AMETEK, INC. -4.70% 31 775