Teako Minerals Corp, anciennement 1111 Exploration Corp, est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration, l'acquisition et le développement de projets miniers. Les projets de la société comprennent Pinnacle, BQ Gold et Teako. La propriété Pinnacle de la société, qui couvre environ 15 487 hectares, est située dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, à 97 kilomètres (km) au nord de la ville de Fort St. James, à 50 km à l'ouest de la mine de cuivre-or Mt. Milligan de Centerra Gold et à 20 km au sud-est du gisement de cuivre-or Kwanika de Northwest Copper, dans un district de porphyre cupro-aurifère. La propriété BQ Gold est située dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, au Canada, à environ 29 km au nord-ouest de la ville de Smithers. La propriété consiste en huit claims cellulaires du BC MTO couvrant environ 817 hectares. La propriété Teako est située dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, au Canada, à environ 18 km de route à l'ouest-sud-ouest du village de Kitwanga.

Secteur Sociétés minières intégrées