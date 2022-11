Team : LANCEMENT D’UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS TEAM SA AU PRIX DE 430 EUROS PAR ACTION SUIVIE D’UNE RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHÉ EURONEXT ACCESS PARIS 03/11/2022 | 14:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 3 novembre 2022 TEAM SA : RADIATION D'EURONEXT ACCESS PARIS LANCEMENT D'UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS TEAM SA AU PRIX DE 430 € PAR ACTION SUIVIE D'UNE RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHÉ EURONEXT ACCESS PARIS COBHAM AEROSPACE HOLDING S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 15 000,00 euros, dont le siège social est situé au 5 rue Goethe, L-1637 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B248018 (ci-après l'« Initiateur ») détenant 986 587 actions représentant 98,66% du capital et des droits de vote de TEAM SA dont le siège social est situé 35 rue Montlhéry, 94150 Rungis, (Euronext Access : ISIN FR0000033466 ; MLTEA), informe les actionnaires minoritaires de TEAM SA du lancement d'une offre volontaire de rachat suivie d'une radiation du marché Euronext Access Paris. L'Initiateur propose aux actionnaires minoritaires de TEAM SA d'acquérir l'intégralité des 13 413 actions non détenues par l'Initiateur au prix unitaire de 430 € (l' « Offre » ou l' « Offre volontaire de rachat »). Le prix d'Offre proposé affiche une prime de 32,72% par rapport au cours de 324 € qui correspond au dernier jour de cotation en date du 02 novembre 2022. Conformément à la réglementation en vigueur et en particulier des règles d'Euronext Access en date du 28 février 2022, l'Offre de rachat sera ouverte du 07 novembre 2022 au 09 décembre 2022 inclus (la « Période d'Offre ») soit une période de 25 jours de bourse. Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette Offre devront remettre à CACEIS CORPORATE TRUST ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, etc…), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard, avant 12h, le 09 décembre 2022, jour de clôture de l'Offre. L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est : CACEIS CORPORATE TRUST 12, Place des Etats-Unis, CE 40083 92549 Montrouge CEDEX. Les intermédiaires devront livrer à CACEIS CORPORATE TRUST (affilié Euroclear n°023) les actions TEAM SA présentées à l'Offre au plus tard le 12 décembre 2022, avant 12 heures. Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 16 décembre 2022. La cotation des actions TEAM SA sur le marché Euronext Paris a été suspendue ce jour. L'Offre s'inscrit dans un process de radiation du marché Euronext Access Paris. Dans la mesure où l'Initiateur détient d'ores et déjà une participation supérieure ou égale à 90% du capital et des droits de vote de TEAM SA, il sera demandé à Euronext Paris la radiation des actions de la société TEAM SA inscrites sur Euronext Access au terme de la Période d'Offre et ce conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access. La radiation interviendra le 16 décembre 2022. La Société et l'Initiateur attirent l'attention des actionnaires sur l'absence totale de liquidité qui caractérisera l'action TEAM SA à la suite de la radiation d'Euronext Access. Pour de plus amples renseignements concernant l'Offre volontaire de rachat, le document relatif à l'Offre peut être consulté sur le site Internet de TEAM SA : TEAM SA Investors Contacts : ________ Société : TEAM SA Frédérique Dréano frederique.dreano@cobham.com Conseil : ATOUT CAPITAL Cédric Beudin cedric.beudin@atoutcapital.com

