Team Internet Group PLC est une société de solutions Internet basée au Royaume-Uni. La société opère sur deux marchés : la publicité numérique (segment Marketing en ligne) et les solutions de gestion de noms de domaine (segment Présence en ligne). Le segment Marketing en ligne de la société crée des parcours de consommation en ligne sécurisés et générés par l'IA qui convertissent les utilisateurs de médias en ligne généralement intéressés en consommateurs confiants et convaincus par le biais de sites Web d'annonces et d'avis. Le segment Présence en ligne est un élément essentiel de l'écosystème mondial de la présence en ligne et des outils de productivité, où la société sert de canal de distribution principal pour une large gamme de produits numériques. La société crée des connexions entre les entreprises et les domaines, les marques et les consommateurs, les éditeurs et les annonceurs, permettant à chacun de réaliser ses ambitions numériques. Elle dispose d'une plateforme solide qui s'adresse à la phase de sensibilisation de l'entonnoir publicitaire, en complément de ses offres existantes, TONIC et VGL.

Secteur Internet