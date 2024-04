Team Internet Group PLC, anciennement CentralNic Group Plc, est une société de solutions Internet basée au Royaume-Uni, qui opère sur deux marchés. La société développe ses propres plates-formes logicielles pour la distribution mondiale des noms de domaine. Elle propose une gamme complète de solutions de marketing et de présence en ligne. Elle permet à ses clients de se détacher du bruit numérique et de se connecter aux produits et services. Ses solutions de marketing en ligne utilisent l'IA avancée et l'apprentissage automatique pour créer des parcours de consommation qui convertissent les utilisateurs de médias d'intérêt général en clients en ligne à forte conviction. Ses solutions de présence en ligne offrent des domaines et des services Web connexes, fusionnant les techniques pour servir une clientèle mondiale d'utilisateurs finaux et de fournisseurs. Sa suite de produits est alimentée par ses outils de marketing et de publicité en ligne, qui permettent à ses clients de monétiser les domaines, d'optimiser leur marketing numérique et de se connecter.

Secteur Internet