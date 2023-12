TEAM plc est une société basée à Jersey, qui fournit des services de gestion d'investissements. La société se concentre sur le Royaume-Uni, les dépendances de la Couronne et les centres financiers internationaux. Ses secteurs d'activité comprennent la gestion des investissements et des fonds (IFM) et les services de conseil et de consultation (AC). L'IFM fournit des services de gestion d'investissement discrétionnaire, des portefeuilles modèles, des portefeuilles sur mesure et des services de gestion de fonds par le biais de véhicules de fonds à revenu fixe et de fonds d'actions. Le segment AC de la société fournit des conseils financiers personnels, des conseils en investissement et des services de conseil en trésorerie. Il fournit des services de conseil en trésorerie par l'intermédiaire de JCAP Limited (JCAP). JCAP est un spécialiste de la trésorerie qui propose des solutions technologiques pour la gestion des liquidités et du risque de contrepartie. Elle offre des conseils financiers aux particuliers résidant à Jersey et des services de conseil en investissement aux particuliers fortunés et aux trusts. JCAP travaille en partenariat avec des gestionnaires d'investissement, des prestataires de services aux entreprises et des fiduciaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds