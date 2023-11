(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Mothercare PLC, en hausse de 4,3% à 4,90 pence, fourchette de 12 mois 3,50p-11,00p. L'exploitant d'une franchise de vente au détail axée sur les parents et les jeunes enfants a déclaré qu'au cours des 26 semaines précédant le 23 septembre, le bénéfice avant impôt est passé de 800 000 GBP à 2,0 millions GBP. Ce résultat a été obtenu en dépit de la pression exercée sur le chiffre d'affaires. Les ventes au détail internationales des partenaires franchisés ont chuté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 137,2 millions de livres sterling, contre 162,1 millions de livres sterling l'année précédente. Cela reflète les conditions commerciales difficiles au Moyen-Orient, explique l'entreprise. Son chiffre d'affaires a chuté de 25 %, passant de 38,5 millions de livres sterling à 29 millions de livres sterling, après avoir connu un déclin constant par rapport aux 41,7 millions de livres sterling et aux 44,4 millions de livres sterling enregistrés deux et trois ans plus tôt respectivement. "Nous poursuivons nos efforts pour refinancer le groupe et restons en discussion avec les principales parties prenantes et les partenaires financiers pour nous assurer que le groupe dispose d'un financement adéquat et approprié pour l'avenir", a déclaré Clive Wiley, président du conseil d'administration.

AIM - LOSERS

Team17 Group PLC, baisse de 40 % à 190 pence, fourchette de 12 mois 180 pence-490 pence. Le développeur indépendant de jeux vidéo et d'applications éducatives Team17 met en garde contre la sous-performance de certains de ses titres et les dépenses excessives liées à ses projets. Il s'attend désormais à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'au moins 28,5 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'exercice, y compris des dépréciations de titres sans effet sur la trésorerie pouvant atteindre 11,5 millions de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un Ebitda ajusté de 48,8 millions de livres sterling. Néanmoins, Team17 estime qu'elle est "bien positionnée avec une forte traction sur ses nouveaux titres et ses titres du catalogue" avant les périodes commerciales du Black Friday et de Noël. L'entreprise s'attend maintenant à ce que les revenus de 2023 soient "légèrement supérieurs" aux attentes actuelles du marché. En 2022, Team17 a généré des revenus de 137,4 millions de livres sterling. Suite à cette mise à jour, la banque d'investissement allemande Berenberg a réduit le prix cible de l'action de 650 pence à 490 pence, mais a maintenu sa note d'achat.

RUA Life Sciences PLC, baisse de 13% à 27,55 pence, fourchette de 12 mois 11,13 pence-67 pence. Le holding de technologie médicale axé sur le polyuréthane biostable implantable Elast-Eon reprend une partie des gains récents après la publication d'une mise à jour commerciale. Au cours du semestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires a chuté de 28 % en glissement annuel, passant de 1,1 million de livres sterling à 794 000 livres sterling. Cela s'explique par une pondération au premier semestre de l'année précédente, qui s'est inversée dans l'année en cours. Elle note que le mois d'octobre a été un mois plus fort pour Contract Manufacture, et elle s'attend à ce que toutes les commandes soient honorées d'ici la fin du mois de novembre, que les opérations soient conformes au budget et que les volumes d'opérations normaux reprennent. Elle indique également que la perte avant impôts devrait passer de 1,1 million de livres sterling à 1,4 million de livres sterling, en raison de la baisse du chiffre d'affaires, mais que "les coûts restent étroitement contrôlés". Toutefois, l'action a bondi de 60 % au cours de la semaine, à la suite de la mise à jour de lundi détaillant les progrès réalisés dans le cadre de diverses étapes de test et de nouveaux accords.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

