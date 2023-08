Team17 Group plc est un développeur britannique de jeux vidéo indépendants (indie) haut de gamme. La société opère à travers trois segments : Games Label, Simulation et Edutainment. Le segment Games Label se consacre au développement et à la publication de jeux vidéo pour le marché numérique et physique. Le secteur Simulation développe et publie des jeux de simulation pour le marché numérique et physique. Le segment Edutainment se consacre au développement d'applications de divertissement éducatif pour les enfants. Ses jeux comprennent Marauders ; Blasphemous 2 ; King of the Castle ; Worms W.M.D Mobilize ; Killer Frequency ; Summon Quest ; DREDGE ; Farmside ; Marauders ; The Knight Witch ; Ship of Fools ; Bravery and Greed ; The Unliving ; Honey, I Joined a Cult ; Batora : Lost Haven ; Sunday Gold ; Moving Out 2 ; Thymesia ; Sweet Transit, et Autopsy Simulator.

Secteur Internet