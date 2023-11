(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée vendredi, dans une journée de commerce calme alors que la fête de Thanksgiving a permis aux marchés mondiaux d'appuyer sur le bouton "snooze".

L'indice FTSE 100 était en baisse de 13,35 points, soit 0,2 %, à 7 470,23. Le FTSE 250 a perdu 8,92 points à 18 471,91, et l'AIM All-Share a perdu 0,36 point, soit 0,1%, à 717,72.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 745,50, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 15 989,88, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 13 467,41.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

L'adage habituel veut que lorsque les États-Unis éternuent, le monde s'enrhume - dans ce cas-ci, il semble que lorsque les États-Unis sont en vacances, les marchés mondiaux appuient sur le bouton "snooze"", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

Aux États-Unis, les marchés financiers étaient fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving. Ils rouvriront pour une session écourtée vendredi.

Les données PMI américaines sont attendues à 14.45 GMT, tandis que les détaillants devraient connaître des niveaux de trafic record au cours de la période Black Friday-Cyber Monday.

Les prévisionnistes s'attendent à un trafic important de la part des consommateurs. La National Retail Federation prévoit que plus de 182 millions de consommateurs feront des achats dans les magasins et en ligne pendant le week-end.

"Les bénéfices de sociétés telles que Walmart et Best Buy ont fait état d'un affaiblissement de la demande, ce qui laisse présager un quatrième trimestre décevant pour le commerce de détail. Néanmoins, les habitudes de consommation étant restées fortes tout au long de l'année, il y a de fortes chances que les consommateurs profitent des soldes dans la mesure du possible pour tenter de maintenir leur niveau de vie", a commenté Joshua Mahony de Scope Markets.

Les détaillants londoniens étaient en légère hausse vendredi. Kingfisher a augmenté de 0,9 %, Next de 0,2 % et AB Foods, le propriétaire de Primark, de 0,1 %.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs a rebondi en novembre, comme l'ont montré les chiffres de vendredi. Cela a donné aux détaillants l'encouragement dont ils avaient besoin avant le week-end clé du "Black Friday" et la période précédant Noël.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK, qui existe depuis longtemps, a augmenté de six points, bien qu'il se situe toujours à moins 24. La confiance dans l'économie générale au cours des 12 prochains mois a également augmenté de six points pour atteindre moins 26 points. Il s'agit d'une hausse de 32 points par rapport à l'année précédente.

"Les récents hauts et bas de la confiance ont mis en évidence l'humeur économique changeante du pays, car les nouvelles encourageantes concernant la baisse de l'inflation et la croissance des salaires sont contrebalancées par une fiscalité personnelle élevée, ainsi que par des factures de carburant et d'énergie coûteuses", a déclaré Joe Staton, de GfK.

"Bien que le score de l'indice global reste fermement en territoire négatif, il est bon de voir que les consommateurs sont plus optimistes quant à leur situation financière personnelle. Cela montre que les gens pensent à leur avenir avec plus de confiance et de volonté de regarder au-delà du court terme".

La livre sterling était cotée à 1,2565 USD vendredi midi à Londres, en hausse par rapport à 1,2542 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0910 USD, en légère hausse par rapport à 1,0909 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,54 yens, en hausse par rapport à 149,49 yens.

Dans le FTSE 100, Barclays a augmenté de 0,6%.

Jeudi, Reuters a rapporté que Barclays travaillait sur des plans de restructuration qui pourraient impliquer la suppression de 2 000 emplois afin d'économiser 1 milliard de livres sterling.

Les suppressions d'emplois concerneraient principalement le back-office de la banque londonienne, a déclaré Reuters, citant "une personne ayant une connaissance directe des propositions".

Legal & General a augmenté de 0,5 % après avoir accepté un rachat total de 4,8 milliards de livres sterling pour le régime de retraite Boots.

"La transaction garantit les prestations de l'ensemble des 53 000 retraités et membres différés du régime, ce qui en fait la plus grande transaction de ce type au Royaume-Uni en termes de volume de primes et, pour L&G, la plus grande transaction en termes de nombre de membres", explique la société. L&G a déclaré que l'accord s'appuyait sur une relation de plus de 20 ans avec le détaillant de produits de beauté et la chaîne de pharmacies.

Dans le même temps, Sage Group a été l'une des plus mauvaises performances de l'indice, avec une baisse de 2,4 %. Canaccord a ramené l'action de la société de logiciels d'entreprise de "conserver" à "vendre

Sur l'AIM, Team17 a chuté de 41 %.

Le développeur indépendant de jeux vidéo et d'applications éducatives Team17 a mis en garde contre la sous-performance de certains de ses titres et le dépassement des dépenses liées aux projets.

Il s'attend désormais à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'au moins 28,5 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, y compris des dépréciations de titres sans effet sur la trésorerie pouvant atteindre 11,5 millions de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un Ebitda ajusté de 48,8 millions de livres sterling.

Team17 estime néanmoins qu'elle est "bien positionnée, avec une forte traction sur ses nouveaux titres et les titres du catalogue" avant les périodes commerciales du Black Friday et de Noël.

RUA Life Sciences a chuté de 12 %. Le holding de technologie médicale basé à Glasgow a déclaré qu'il s'attendait à une baisse du chiffre d'affaires au premier semestre, après avoir vu les ventes de fabrication sous contrat diminuer au cours de la période.

Pour les six mois se terminant le 30 septembre, la société prévoit un revenu total de 794 000 GBP, soit une baisse de 28 % par rapport aux 1,1 million de GBP de l'année précédente.

Le pétrole Brent était coté à 81,42 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en hausse par rapport aux 80,65 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 995,55 USD l'once, en hausse par rapport à 1 992,02 USD.

