TeamLease Services Limited est une société basée en Inde. L'entreprise fournit une gamme de services de ressources humaines (RH) comprenant des services de dotation en personnel, de recrutement temporaire, de recrutement permanent, d'externalisation des processus de paie, des services de conformité réglementaire, de formation professionnelle / d'éducation et d'évaluation, de dotation en personnel de télécommunications, de services académiques spécialisés axés sur la technologie et de services de recrutement de bout en bout axés sur la technologie. La société opère à travers trois segments : Staffing and Allied Services, Other HR Services et Specialized Staffing Services. Le segment "Staffing and Allied Services" comprend les opérations de dotation en personnel, le recrutement temporaire, la paie et le programme national d'employabilité par l'apprentissage (National Employability Through Apprenticeship Program - NETAP). Le secteur des services de recrutement spécialisés comprend les activités de recrutement dans le domaine des technologies de l'information (TI) et des télécommunications. Le segment des autres services de ressources humaines comprend le recrutement permanent, la conformité réglementaire et les activités de formation.