TEAMVIEWER : Goldman Sachs toujours positif

Données financières EUR USD CA 2020 460 M 544 M - Résultat net 2020 109 M 129 M - Dette nette 2020 486 M 574 M - PER 2020 67,9x Rendement 2020 - Capitalisation 7 432 M 8 779 M - VE / CA 2020 17,2x VE / CA 2021 14,1x Nbr Employés 1 051 Flottant 72,1% Graphique TEAMVIEWER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TEAMVIEWER AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 54,96 € Dernier Cours de Cloture 37,16 € Ecart / Objectif Haut 66,8% Ecart / Objectif Moyen 47,9% Ecart / Objectif Bas 26,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Oliver Steil Chairman-Executive Board & CEO Abraham Peled Chairman-Supervisory Board Karl Markgraf Chief Operations Officer Stefan Markus Gaiser Chief Financial Officer Mike Eissele Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TEAMVIEWER AG 11.20% 8 779 MICROSOFT CORPORATION 38.48% 1 651 137 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. 507.35% 117 534 SEA LIMITED 320.39% 82 467 DASSAULT SYSTÈMES SE 1.98% 47 235 ATLASSIAN CORPORATION PLC 55.83% 46 730