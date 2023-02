Teamviewer prévoit une croissance plus importante que prévu - Marge plutôt en baisse

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Le fournisseur de logiciels Teamviewer affiche des ambitions commerciales surprenantes pour la nouvelle année. Le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer entre 620 et 645 millions d'euros en 2023, a annoncé mardi à Göppingen le spécialiste des logiciels de contrôle à distance. Cela représenterait une hausse de 10 à 14%. Les analystes interrogés par l'entreprise avaient auparavant tablé en moyenne sur un chiffre d'affaires de 615 millions d'euros seulement. En ce qui concerne la marge avant intérêts, impôts et amortissements corrigée des effets exceptionnels, la direction s'attend à une valeur d'environ 40% du chiffre d'affaires, contre 41% l'année précédente. Teamviewer adapte sa méthodologie de prévision et se base désormais principalement sur le chiffre d'affaires comme valeur de référence.

Teamviewer a atteint ses objectifs annuels pour 2022, comme annoncé précédemment, grâce à un sprint final au quatrième trimestre. Malgré une situation économique incertaine, l'activité avec les grands comptes a connu une croissance particulièrement importante, notamment grâce à la conclusion de contrats pluriannuels. Pour les clients de petite et moyenne taille, Teamviewer a bénéficié d'augmentations de prix et de la vente de logiciels supplémentaires. Les affaires se sont mieux portées en Europe et en Asie, mais la croissance s'est ralentie en Amérique. Grâce à la faiblesse de l'euro, le chiffre d'affaires a augmenté de 13% pour atteindre 566 millions d'euros. Au final, le groupe MDax a gagné 67,6 millions d'euros, soit 35 % de plus qu'un an auparavant.