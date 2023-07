TeamViewer AG est une société allemande qui développe des logiciels. La société se concentre principalement sur les technologies basées sur le cloud qui permettent une assistance à distance et une collaboration en ligne à l'échelle mondiale. La société propose des solutions logicielles permettant d'accéder et de connecter à distance tout ordinateur, tablette, ordinateur portable, appareil mobile et point d'extrémité Internet des objets (IoT), tels que des machines industrielles pour permettre le contrôle, la gestion et la surveillance à distance des appareils, ainsi que l'interaction et la collaboration. Son portefeuille de produits comprend TeamViewer, TeamViewer Tensor, TeamViewer Pilot, TeamViewer loT, TeamViewer Remote Management, servicecamp et Bizz. La société possède des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique.

Secteur Logiciels