Le fournisseur de logiciels Teamviewer développe son activité et augmente sa marge

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Le fournisseur de logiciels Teamviewer a connu une croissance conforme aux attentes au premier trimestre et a profité d'une hausse moins importante de ses coûts. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la télémaintenance a augmenté de 13% à 151,3 millions d'euros, a annoncé mercredi l'entreprise cotée sur le MDax. Après correction des effets exceptionnels et avant intérêts, impôts et amortissements, le résultat a augmenté de 18 pour cent à 64,1 millions d'euros. Les pertes sur créances irrécouvrables n'ont notamment pas été aussi élevées qu'un an auparavant. La marge correspondante a augmenté de 2 points de pourcentage pour atteindre 42 %. Au final, Teamviewer a réalisé un bénéfice de 23,1 millions d'euros, soit environ 58 % de plus qu'un an auparavant, notamment grâce à l'amélioration du résultat financier.

Dans le secteur des grands comptes, Teamviewer a continué à ressentir les effets de la réticence des clients de la région Amérique à acheter en raison du contexte économique. Alors que le chiffre d'affaires avec les grands comptes a fortement augmenté, les nouvelles affaires ont légèrement diminué. Teamviewer s'attend toutefois à une reprise dans ce domaine. En revanche, Teamviewer a pu augmenter ses nouvelles affaires avec les clients de petite et moyenne taille. Dans son activité principale de télémaintenance, l'entreprise de Göppingen veut également créer plus de croissance grâce à une nouvelle version de son produit principal, en proposant plus d'offres sur une seule plateforme logicielle.

La direction, sous la houlette du président Oliver Steil, a confirmé les perspectives annuelles. "Bien qu'il soit encore très tôt dans l'année, nous sommes confiants dans le fait que nous atteindrons nos prévisions annuelles", a déclaré le directeur financier Michael Wilkens. Teamviewer prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 10 et 14%, soit entre 620 et 645 millions d'euros. La marge opérationnelle ajustée (Ebitda) devrait s'élever à environ 40% du chiffre d'affaires, soit deux points de plus qu'un an auparavant./men/he