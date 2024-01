Tebede AB, anciennement Tbd30 AB, est une société holding basée en Suède. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Spolargruppen, est spécialisée dans la collecte et le rinçage des tuyaux, l'entretien et l'étanchéité des conduits de ventilation, ainsi que dans d'autres services complémentaires et connexes qui sont vendus et exécutés dans les mêmes canaux de marché, tels que les solutions géothermiques dans les immeubles d'habitation. Ses clients sont des propriétaires immobiliers, principalement des gestionnaires commerciaux de maisons et de locaux, des services publics et des associations de logement. La société se concentre à la fois sur les acquisitions et sur la croissance organique, y compris par le biais d'implantations dans de nouveaux sites. La société opère en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande.

Secteur Construction et ingénierie