TECAN GROUP AG : Kepler Capital Markets réajuste son opinion à la hausse

Tecan Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments, de matériels et de solutions de laboratoire. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits : - instruments et équipements de laboratoire : systèmes automatisés de manipulation de fluides, systèmes de préparation d'échantillons, lecteurs de microplaques, instruments bio-analytiques, instruments d'analyse chimique, solutions de diagnostic moléculaire, solutions d'automatisation de laboratoires, systèmes d'automatisation des processus de contrôle etc. ; - composants et pièces de rechange. En outre, le groupe propose des services d'installation, de maintenance, de réparation et de formation ; - réactifs et consommables : consommables à usage unique (embouts de pipettes, bacs à réactifs, couvercles pour bacs à réactifs, tubes, etc.) et consommables fonctionnels. Le CA par marché se ventile entre professionnels des secteurs de la biopharmacie, de la médecine légale et du diagnostic médical, et chercheurs scientifiques et universitaires (55,3%), fabricants d'équipements (44,7% ; notamment dans le domaine du diagnostic clinique). A fin 2018, le groupe dispose de 6 sites de production et de recherche implantés en Suisse, aux Etats-Unis (3), en Allemagne et en Autriche. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,1%), Amérique (41,4%), Asie (15,6%) et autres (2,9%).

Secteur Equipements électroniques de bureau