Tecan Group AG est une société basée en Suisse qui se consacre au développement, à la production et à la distribution de solutions avancées d'automatisation et de détection pour les laboratoires des sciences de la vie. Son portefeuille de produits est diversifié en plusieurs groupes de produits. Le groupe Liquid Handling & Robotics englobe les technologies de laboratoire pour la sécurité, entre autres. Le groupe de produits "Reader & Washer" couvre les instruments pour microplaques. Le groupe de produits Microarray comprend les scanners de microarray et les stations d'hybridation automatisées. Les groupes de produits HP D300 Digital Dispenser et Sample Management couvrent les systèmes de gestion automatisée des bibliothèques d'échantillons. Le groupe Composants couvre les services de fourniture de produits pour les instruments d'automatisation de laboratoire. Le groupe de produits OEM (fabrication d'équipement d'origine) couvre les systèmes basés sur une plate-forme, les systèmes à partir de zéro et les composants OEM Cavro. La société propose également des logiciels et des consommables emballés par le biais des groupes de produits Logiciels et Consommables, respectivement.

Secteur Equipements électroniques de bureau