Tecan signe une performance semestrielle solide et relève ses objectifs en 2022

Zurich (awp) - L'équipementier de laboratoires Tecan a enregistré une solide croissance des recettes sur les six premiers mois de l'année. Optimiste, l'entreprise annonce mercredi le relèvement de ses objectifs sur l'ensemble de 2022.

Le chiffre d'affaires a bondi de 28,6% à 584,01 millions, ou de 29,0% en monnaies locales. La croissance organique a toutefois souffert du repli des ventes liées au Covid, qui avaient fortement soutenu la performance un an plus tôt, et s'est affichée à -4,3%.

Le résultat avant intérêts, impôts et amortisation (Ebitda) ajusté s'est inscrit en hausse de 3,6% à 119,1 millions, pour une marge afférente de 20,4%. Le résultat net est ressorti à 65,66 millions.

Les résultats dépassent les prévisions du consensus AWP.

L'entreprise a relevé ses prévisions de ventes pour l'année en cours. Elles devraient croître entre 15 et 20%.

