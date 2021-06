Tecan rachète Paramit pour 1 milliard de dollars

Zurich (awp) - L'équipementier de laboratoires Tecan a annoncé mercredi l'acquisition de son homologue américain Paramit Corporation pour 1 milliard de dollars (920 millions de francs suisses). L'opération, qui aura immédiatement un effet positif sur les bénéfices, permet à la société zurichoise de renforcer sa présence aux Etats-Unis et en Asie.

Cette acquisition, devant être clôturée "dans les prochains mois", est financée par les liquidités du groupe, qui disposait fin décembre dernier de 467,7 millions de francs suisses de trésorerie, l'émission de titres (moins de 10% du capital-actions) et d'obligations. Un accord de financement a par ailleurs été conclu avec Credit Suisse.

Paramit, dont le siège est à Morgan Hill en Californie, développe et produit des équipements médicaux et des instruments pour le domaine des sciences de la vie. Cette année, l'entreprise américaine doit générer un chiffre d'affaires de 280 millions de dollars et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 50 millions avant les coûts liés à la transaction, a précisé Tecan dans un communiqué.

Quelque 300 millions de dollars supplémentaires de recettes sont attendues en 2022. L'opération doit avoir de suite un effet positif "important" sur le bénéfice par action.

Quant à Tecan, cette opération doit propulser le chiffre d'affaires au-delà des 1 milliard de francs suisses et l'Ebitda doit dépasser les 200 millions.

Ce rachat va non seulement renforcer la présence de Tecan dans son coeur de métier que sont la recherche dans les sciences de la vie et le diagnostic, mais il "va également nous ouvrir les portes d'un nouveau marché en croissance dans le segments des équipements médicaux", a souligné le directeur général de l'entreprise de Männedorf, Achim von Leoprechting.

La présence géographique de Paramit, qui emploie plus de 1000 personnes au niveau mondial, est par ailleurs complémentaire à celle de Tecan, qui va avoir accès à des sites de production en Asie et au marché de la fabrication d'équipement d'origine (OEM) en Amérique du Nord, a ajouté le patron. Des synergies "substantielles" sont également attendues au niveau commercial et des coûts.

al/rp