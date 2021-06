Tecan s'envole après l'acquisition de Paramit

Zurich (awp) - L'action du groupe Tecan s'envolait jeudi matin à la Bourse suisse, après l'acquisition pour 1 milliard de dollars de l'américain Paramit, spécialisé dans les équipements médicaux et des instruments pour le domaine des sciences de la vie. Pour les analystes, il s'agit d'une opération "transformant" la société zurichoise, mais qui n'entre pas totalement dans son coeur de métier.

A 09h37, l'action Tecan bondissait de 12,2% à 481,80 francs suisses, après avoir atteint un pic à 498,00 francs suisses peu après l'ouverture. L'indice élargi SPI progressait quant à lui de 0,30%.

L'équipementier de laboratoires Tecan a annoncé mercredi soir l'acquisition de son homologue américain Paramit Corporation pour 1 milliard de dollars (920 millions de francs suisses). L'opération, qui aura immédiatement un effet positif sur les bénéfices, permet à la société zurichoise de renforcer sa présence aux Etats-Unis et en Asie.

Cette acquisition, devant être clôturée "dans les prochains mois", est financée par les liquidités du groupe, qui disposait fin décembre dernier de 467,7 millions de francs suisses de trésorerie, l'émission d'actions (moins de 10% du capital-actions) et d'obligations. Un accord de financement a par ailleurs été conclu avec Credit Suisse.

Paramit, dont le siège est à Morgan Hill en Californie, développe et produit des équipements médicaux et des instruments pour le domaine des sciences de la vie. Cette année, l'entreprise américaine doit générer un chiffre d'affaires de 280 millions de dollars et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 50 millions avant les coûts liés à la transaction.

Prix "justifié"

Pour les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), il s'agit d'une opération transformant Tecan. Les synergies de coûts doivent atteindre ces trois à cinq prochaines années 10 millions de francs suisses, alors que le groupe suisse double son marché cible à 13-15 milliards de francs suisses.

Le secteur des équipements d'origine (OEM) dans les dispositifs médicaux représente une nouvelle catégorie pour Tecan, mais est tout de même complémentaire au coeur de métier du groupe, a ajouté la ZKB, qui juge le prix d'acquisition "relativement élevé" mais tout de même "justifié". Ce rachat va en effet apporter un coup d'accélérateur à la croissance de l'entreprise de Männedorf.

Mirabaud Securities parle quant à lui d'une "méga-acquisition", permettant à Tecan de renforcer sa présence aux Etats-Unis et dans la région Asie-Pacifique. Pour les spécialistes de la banque genevoise, l'opération "fait vraiment sens" au vu de l'apport aux résultats de Tecan.

Vontobel est un peu plus circonspect, estimant que Paramit "n'est pas un apport parfait, mais permet de bien diversifier le portefeuille" de Tecan. Le prix paraît correct et le financement mixte une bonne solution. "Tecan entre dans une série de nouveaux secteurs qui ne sont pas dans son coeur de métier" et leur intégration ainsi que l'apport aux résultats sera un élément important, ont souligné les spécialistes de l'établissement zurichois dans un commentaire.

al/ck