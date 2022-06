Les actions indiennes sont en baisse alors que les valeurs technologiques sont à la traîne

Données financières INR USD EUR CA 2022 445 Mrd 5 734 M 5 350 M Résultat net 2022 55 279 M 712 M 664 M Tréso. nette 2022 62 721 M 807 M 753 M PER 2022 18,4x Rendement 2022 3,22% Capitalisation 1 008 Mrd 12 973 M 12 103 M VE / CA 2022 2,12x VE / CA 2023 1,76x Nbr Employés 151 173 Flottant 63,3% Graphique TECH MAHINDRA LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TECH MAHINDRA LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 40 Dernier Cours de Clôture 1 147,90 INR Objectif de cours Moyen 1 499,28 INR Ecart / Objectif Moyen 30,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Chander Prakash Gurnani Chief Executive Officer, MD & Director L. Ravichandran President & Chief Operating Officer Rohit Anand Chief Financial Officer Anand Gopal Mahindra Non-Executive Chairman Anil Khatri Secretary & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TECH MAHINDRA LIMITED -35.89% 12 973 ACCENTURE PLC -26.44% 193 156 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -7.98% 162 044 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -10.50% 92 188 INFOSYS LIMITED -19.39% 82 152 VMWARE, INC. 13.90% 55 627