Tech Mahindra Limited figure parmi les principaux prestataires de services informatiques indiens. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services IT (89,9%) : prestations de conseil et d'ingénierie, d'édition de logiciels, d'infogérance, de développement et de déploiement d'architectures, de gestion d'applications, de développement d'infrastructures réseaux, de sécurisation des données, de cloud computing, etc. ; - prestations de services d'externalisation des processus métier (10,1%). Le CA par marché se ventile entre télécommunications (39,7%), industries manufacturières (16,4%), services financiers (16,1%), technologie, médias et divertissements (9,4%), distribution, transport et logistique (7,6%) et autres (10,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (6,8%), Amériques (47,5%), Europe (26%) et autres (19,7%).

Secteur Services et conseils en informatique