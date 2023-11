TechFinancials, Inc. est une société holding basée dans les îles Vierges britanniques. La société investit dans des entreprises technologiques en phase de démarrage. Le principal investissement de la société, RenewSenses, utilise l'intelligence artificielle (IA) pour révolutionner la façon dont les personnes souffrant de déficience visuelle perçoivent le monde. RenewSenses développe un dispositif portable qui combine la vision par ordinateur et les méthodes de substitution sensorielle de la vision à l'audio et de la vision au toucher. La société permet aux utilisateurs de détecter et de localiser des objets, des personnes et des caractéristiques visuelles générales dans leur environnement immédiat grâce à des sens alternatifs.

Secteur Logiciels