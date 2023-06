Le groupe TPS acquiert 100% du capital social de HB TECHNOLOGY

(Alliance News) - Le groupe TPS Spa a annoncé jeudi qu'il avait finalisé l'acquisition de 100% de HB TECHNOLOGY Srl.

HB est active dans la fourniture de services d'ingénierie pour le secteur aérospatial et dans la production et l'assemblage de pièces et d'ensembles aéronautiques. La société a son siège social à Gallarate ainsi qu'un bureau opérationnel à Rome et une usine à Faggiano (TA). Avec un effectif de 83 personnes à la fin de l'année, HB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros en 2022.

"Grâce à cette acquisition, le groupe TPS consolide sa présence dans le secteur de la conception aéronautique - à la fois sur le site de Gallarate et, en particulier, sur le site de Rome - et lance un projet d'intégration des activités d'ingénierie et de conception avec la production de pièces et de composants. Les activités de production de l'usine de Faggiano sont réalisées à l'aide de technologies traditionnelles et de la technologie de fabrication additive, à la fois pour les pièces en métal et en plastique. D'autres améliorations des compétences du groupe TPS auront lieu à la fois dans l'assemblage de composants aéronautiques et dans la conception de systèmes aérospatiaux", a expliqué la société dans une note.

TPS a clôturé jeudi inchangé à 5,85 euros par action.

