Technical Publications Service SpA est une société italienne spécialisée dans la mise en œuvre et la gestion de l'ensemble du processus de soutien logistique intégré (ILS), en partant des besoins spécifiques du client ou en travaillant avec lui pour adapter le soutien logistique existant à ses différents besoins. La société opère à travers quatre unités commerciales : Rédaction et édition techniques, création, ingénierie et conseil. L'unité de rédaction et de publication techniques crée des documents techniques pour les secteurs industriels de l'aéronautique, de l'automobile et du ferroviaire pendant la phase de prototypage. L'unité créative fournit des solutions médiatiques intégrées pour la production et la distribution de contenu par les canaux traditionnels, le web, la téléphonie mobile et la vidéo. L'unité Ingénierie est spécialisée dans la conception de systèmes médicaux aéronautiques et la personnalisation de kits pour les relevés aériens et les séquences vidéo. Elle offre des services de conseil par l'intermédiaire de son unité Consulting.