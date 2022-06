Technicolor deviendra Vantiva au troisième trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français Technicolor a annoncé mardi qu'il renommerait son activité de DVD et modems internet en marque blanche Vantiva. La création de la nouvelle société interviendra au 3e trimestre dans le cadre de la scission prévue de ce dernier secteur avec celui de la création visuelle, Technicolor Creative Studios.

"La nouvelle marque regroupera Connected Home (activités de maison connectée) et la division Services DVD", a précise le groupe dans un communiqué. "D'ici la fin du troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des actionnaires, VANTIVA deviendra également la dénomination sociale de Technicolor SA", a ajouté Technicolor.

Ce changement de nom résulte du "projet de scission de Technicolor Creative Studios (TCS) annoncé le 24 février 2022" par le groupe, en restructuration depuis plusieurs années, qui veut se séparer de son activité phare de vidéo et d'effets visuels et l'introduire en Bourse pour se désendetter. Le groupe sera divisé en deux entités indépendantes : d'une part Technicolor Creative Studios (TCS), dont 65% des parts seront distribuées aux actionnaires, et d'autre part le reste des activités (développement de modems sous marque blanche et services DVD), sous le nom Vantiva.

"Grâce à la scission de TCS, Vantiva, notre nouvelle société autonome, sera en mesure de se développer selon ses propres termes et de suivre sa propre stratégie", selon Luis Martinez-Amago, le président de Connected Home, "qui devrait être nommé directeur général" de la nouvelle entité, selon le communiqué.

