Technicolor réduit sa perte nette à 207 millions d'euros en 2020

Paris (awp/afp) - Le groupe de technologies Technicolor a subi en 2020 une nouvelle perte de 207 millions d'euros, légèrement inférieure à l'année précédente, et compte poursuivre son plan d'économies pour dégager dès l'année prochaine un bénéfice opérationnel.

Le groupe, qui a finalisé en septembre sa restructuration financière, affirme avoir dépassé en 2020 ses objectifs de résultat opérationnel (Ebita) à -56 millions au lieu de -64 millions d'euros, et de réduction des coûts avec des "économies permanentes de 171 millions d'euros".

Il table désormais sur un total de 325 millions d'euros d'économies de coûts d'exploitation à l'horizon 2022, un objectif en hausse de 25 millions d'euros, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a baissé sur l'année de 21% à 3 milliards d'euros. Les services de production audiovisuelle (-42,5% à 513 millions d'euros) ont été fortement affectés par la pandémie.

L'activité de production de modems très haut débit et boîtiers TV en marque blanche (-11% à 1,8 milliard d'euros) a été plus résiliente, du fait de l'essor des activités numériques pendant la pandémie. Elle est néanmoins confrontée à des contraintes d'approvisionnements en semi-conducteurs et à un environnement commercial affecté par les confinements.

Enfin la production de DVD (-20% à 706 millions d'euros), qui connaît depuis des années une baisse des volumes, a également souffert de la diminution du nombre de sorties de films en salles.

"2021 et 2022 seront des années d'améliorations financières substantielles", veut croire Technicolor. Le groupe a ajusté à la baisse ses objectifs financiers (hors coûts de restructuration et dépréciations) pour les deux années, l'expliquant par la fluctuation des taux de change et un changement de périmètre lié à la cession de son activité de post-production qui doit être finalisé au premier semestre.

Il prévoit désormais une croissance de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 270 millions d'euros en 2021 et 385 millions d'euros en 2022 (40 millions d'euros de moins qu'annoncé précédemment).

Il anticipe également un bénéfice opérationnel (Ebita) de 60 millions d'euros en 2021 et 180 millions d'euros en 2022, contre une perte opérationnelle de 56 millions d'euros réalisée en 2020.

Au 31 décembre, la dette nette s'affichait à 812 millions d'euros. Affectée par des coûts de restructuration à hauteur de 100 millions d'euros, la perte nette du groupe s'est élevée en 2020 à 207 millions d'euros, contre 230 millions d'euros en 2019.

afp/rp